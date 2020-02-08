Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения

В социальной сфере и области здравоохранения Таджикистана наблюдаются положительные тенденции развития. С данным заявлением в ходе брифинга в ГУ «Национальный медицинский центр Таджикистана «Шифобахш» выступил 6 февраля министр здравоохранения и социальной защиты Насим Олимзода. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Таджикистана

Отметив улучшение социально-экономических показателей в стране, Олимзода подчеркнул, что в 2019 году улучшилось демографическое состояние Таджикистана. Увеличилась продолжительность жизни населения, особенно среди детей младше 5 лет.

За время независимости, бюджет министерства здравоохранения был увеличен в 25 раз. Зарплата сотрудников соответствующих организацией увеличилась в 19 раз.

Согласно последним данным минздрава Таджикистана, в стране работают 73 тыс. 76 врачей и сотрудников среднего медперсонала.

На сегодняшний день ведомство подписало 25 соглашений с зарубежными государствами в соответствующей сфере. На территории Таджикистана функционируют 72 медицинских и социальных учреждения. Каждый подобный объект оснащен современной медицинской аппаратурой.

Напомним, что на территории Таджикистана, благодаря эффективной работе минздрава, случаи заражения новым коронавирусом не зафиксированы.