 
  • 17:15 – Алекперов: «Лукойл» заинтересован в реализации проектов в Туркменистане 
  • 13:07 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Армении более 95 % | Опрос 2020 
  • 22:53 – Ядерное оружие – Гарант безопасности Армении и Арцаха | В Армении готовят ядерную бомбу 
  • 14:47 – Россия и Турция снова на пороге холодной войны? НИКОЛАЙ ПЛАТОШКИН 
  • 20:22 – Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников 
  • 11:51 – Виновником смерти россиян стал 19-летний азербайджанец 

Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения

Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохраненияВ социальной сфере и области здравоохранения Таджикистана наблюдаются положительные тенденции развития. С данным заявлением  в ходе брифинга в ГУ «Национальный медицинский центр Таджикистана «Шифобахш» выступил 6 февраля министр здравоохранения и социальной защиты Насим Олимзода. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Таджикистана.

Отметив улучшение социально-экономических показателей в стране, Олимзода подчеркнул, что в 2019 году улучшилось демографическое состояние Таджикистана. Увеличилась продолжительность жизни населения, особенно среди детей младше 5 лет.

За время независимости, бюджет министерства здравоохранения был увеличен в 25 раз. Зарплата сотрудников соответствующих организацией увеличилась в 19 раз.

Согласно последним данным минздрава Таджикистана, в стране работают 73 тыс. 76 врачей и  сотрудников среднего медперсонала.

На сегодняшний день ведомство подписало 25 соглашений с зарубежными государствами в соответствующей сфере. На территории Таджикистана функционируют 72 медицинских и социальных учреждения. Каждый подобный объект оснащен современной медицинской аппаратурой.

Напомним, что на территории Таджикистана, благодаря эффективной работе минздрава, случаи заражения новым коронавирусом не зафиксированы.





  •   Просмотров Сегодня: 47


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Эмомали Рахмон дал поручение организовать конкурс по случаю 30-летия независимости Таджикистана
    » Глава МИД Таджикистана пригласил премьер-министра Сербии в Душанбе
    » Минздрав Таджикистана: «Причин для паники из-за коронавируса нет»
    » В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США
    » Президент Таджикистана посетил школу-интернат для слабослышащих детей
    » Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешили работать в России
    » Дни казахстанской медицины прошли в Таджикистане
    » Президент Таджикистана поздравил граждан с древнейшим праздником
    » Рост сферы здравоохранения Армении в 2018 году составил 25,7% — министр
    » Финансирование Минздрава планируется увеличить в 2019 году на 239.5 млн лари
    » Скончался главный инфекционист Минздрава Армении Ара Асоян
    » В Кремле сообщили о мнении Путина по событиям в Таджикистане
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    150 рецептов народной медицины | Часть 3 (101-150)

    • 23:20
    • 30
    • 0

    Алекперов: «Лукойл» заинтересован в реализации проектов в Туркменистане

    • 17:15
    • 39
    • 0

    Президент Белоруссии провел совещание по актуальным вопросам энергетического сектора

    • 16:20
    • 37
    • 0

    Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения

    • 16:10
    • 48
    • 0

    Россия и Турция снова на пороге холодной войны? НИКОЛАЙ ПЛАТОШКИН

    • 14:47
    • 55
    • 0

    Узбекистан в этом году увеличит добычу углеводородного сырья

    • 14:06
    • 36
    • 0

    Ученые назвали панголина источником появления коронавируса

    • 14:00
    • 39
    • 0

    Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Армении более 95 % | Опрос 2020

    • 13:07
    • 98
    • 0

    Премьер Армении сказал о решимости в борьбе с коррупцией

    • 12:49
    • 35
    • 0

    Россия вернет гору Арарат в Армению в 2020 году.

    • 11:38
    • 64
    • 0

    Состоялся первый киргизско-украинский бизнес-форум легкой промышленности

    • 11:18
    • 50
    • 0

    Король Иордании посетит Армению

    • 10:59
    • 46
    • 0

    Владимир Зеленский призвал премьера Италии развивать сотрудничество

    • 09:20
    • 35
    • 0

    150 рецептов народной медицины | Часть 2 (51-100)

    • 23:55
    • 69
    • 0

    150 рецептов народной медицины | Часть 1 (1-50)

    • 23:50
    • 106
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56955
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51520
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47646
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42944
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36779
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35430
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 33104
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32458
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30658
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30152
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23414
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23067
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22744
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20346
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19002
    • 0

    Россия и Турция снова на пороге холодной войны? НИКОЛАЙ ПЛАТОШКИН

    • 14:47
    • 55
    • 0

    Ученые назвали панголина источником появления коронавируса

    • 14:00
    • 39
    • 0

    Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Армении более 95 % | Опрос 2020

    • 13:07
    • 98
    • 0

    Россия вернет гору Арарат в Армению в 2020 году.

    • 11:38
    • 64
    • 0

    Король Иордании посетит Армению

    • 10:59
    • 46
    • 0

    Премьер Армении сказал о решимости в борьбе с коррупцией

    • 12:49
    • 35
    • 0

    Президент Белоруссии провел совещание по актуальным вопросам энергетического сектора

    • 16:20
    • 37
    • 0

    Алекперов: «Лукойл» заинтересован в реализации проектов в Туркменистане

    • 17:15
    • 39
    • 0

    Глава минздрава Таджикистана рассказал об успехах в области здравоохранения

    • 16:10
    • 48
    • 0

    Узбекистан в этом году увеличит добычу углеводородного сырья

    • 14:06
    • 36
    • 0

    Состоялся первый киргизско-украинский бизнес-форум легкой промышленности

    • 11:18
    • 50
    • 0

    Владимир Зеленский призвал премьера Италии развивать сотрудничество

    • 09:20
    • 35
    • 0

    150 рецептов народной медицины | Часть 3 (101-150)

    • 23:20
    • 30
    • 0

    150 рецептов народной медицины | Часть 2 (51-100)

    • 23:55
    • 69
    • 0

    150 рецептов народной медицины | Часть 1 (1-50)

    • 23:50
    • 106
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА