Алекперов: «Лукойл» заинтересован в реализации проектов в Туркменистане

В Ашхабаде президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава российской нефтегазовой компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили возможности реализации совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов на туркменской территории. Об этом 5 февраля сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век»

В ходе переговоров Алекперов подтвердил заинтересованность «Лукойла» в сотрудничестве с Туркменистаном в реализации нефтегазовых проектов.

― «Лукойл» имеет стратегические интересы в Туркменистане, обладающем значительными запасами углеводородного сырья, ― сказал Алекперов.

Туркменский лидер посоветовал проработать имеющиеся предложения совместно с Государственными концернами «Туркменнефть» и «Туркменгаз».

Напомним, что Туркменистан одно из богатейших в мире государств по запасам углеводородного сырья. По запасам природного газа республика занимает четвёртое место ― после России, Ирана и Катара.

Туркменистан помимо гигантских углеводородных ресурсов, обладает и богатыми разнообразными твёрдыми полезными ископаемыми и гидроминеральными кладовыми промышленного масштаба.