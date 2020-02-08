Алекперов: «Лукойл» заинтересован в реализации проектов в Туркменистане

В ходе переговоров Алекперов подтвердил заинтересованность «Лукойла» в сотрудничестве с Туркменистаном в реализации нефтегазовых проектов.
― «Лукойл» имеет стратегические интересы в Туркменистане, обладающем значительными запасами углеводородного сырья, ― сказал Алекперов.
Туркменский лидер посоветовал проработать имеющиеся предложения совместно с Государственными концернами «Туркменнефть» и «Туркменгаз».
Напомним, что Туркменистан одно из богатейших в мире государств по запасам углеводородного сырья. По запасам природного газа республика занимает четвёртое место ― после России, Ирана и Катара.
Туркменистан помимо гигантских углеводородных ресурсов, обладает и богатыми разнообразными твёрдыми полезными ископаемыми и гидроминеральными кладовыми промышленного масштаба.