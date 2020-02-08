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Президент Белоруссии провел совещание по актуальным вопросам энергетического сектора

Президент Белоруссии провел совещание по актуальным вопросам энергетического сектораПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 февраля встретился с членами правительства, чтобы обсудить текущее положение энергетического сектора страны. На совещании были рассмотрены актуальные вопросы, возникшие в экономике страны, на фоне белорусско-российского энергетического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Выступая перед участниками Лукашенко, напомнил, что, несмотря на принятые 13 лет назад взаимные обязательства в энергетической сфере между странами, с российскими партнёрами возникли разногласия и отклонения от условий соглашения. Российские поставщики обязались поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти, по 2 миллиона тонн каждый месяц, а в январе поставлено всего полмиллиона тонн, констатировал президент.

В этой связи специалисты всё время вынуждены перекраивать экономическую программу государства, а страна несёт неизбежные убытки, не по своей вине, подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер предоставил слово премьер-министру Сергею Румасу, который проинформировал участников заседания об экономических потерях. В частности глава правительства сообщил, что суммарный ущерб составил 330 миллионов долларов, бюджетные потери составили 130 миллионов, а нефтеперерабатывающие предприятия понесли убытки на сумму в 200 миллионов.





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