Премьер Армении сказал о решимости в борьбе с коррупцией

Никол Пашинян 6 февраля на заседании правительства обсудил раскрытые коррупционные правонарушения. В повестке совещания приняты решения по оказанию поддержки предпринимателям, в области мясозаготовки, и укрупнения общин. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства

Никол Пашинян сказал, что печально и оскорбительно слышать о фактах коррупции в государственных органах. Премьер напомнил участникам заседание об аресте главы комитета по градостроительству и выявленном факте контрабанды на таможенном посту Бавры. В обоих случаях представители государственных органов, действуя под флагом и гербом Армении, нарушили закон.

Однако, премьер назвал эти события и «радостными», принимая во внимание то, что они послужат подтверждением решимости правительства вести борьбу с коррупцией.

Члены правительства рассмотрели вопрос оказания помощи предпринимателям, в связи с изменением порядка забоя скота. Внесены изменения в программу содействия финансовому лизингу, что позволит увеличить количество скотобоен, а также уменьшить расходы на транспортировку мяса.

На заседании обсуждены проекты законов об укрупнении общин. Запланировано объединени общины Лермонтово Лорийской области и общины Иджеван Тавушской области. На 14 июня 2020 года в этих общинах будут назначены выборы руководителей и членов советов старейшин.

Напомним, что, для развития областей, правительство Армении планирует оказывать помощь в форме субвенций – финансирования целевых программ.