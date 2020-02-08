Премьер Армении сказал о решимости в борьбе с коррупцией

Никол Пашинян сказал, что печально и оскорбительно слышать о фактах коррупции в государственных органах. Премьер напомнил участникам заседание об аресте главы комитета по градостроительству и выявленном факте контрабанды на таможенном посту Бавры. В обоих случаях представители государственных органов, действуя под флагом и гербом Армении, нарушили закон.
Однако, премьер назвал эти события и «радостными», принимая во внимание то, что они послужат подтверждением решимости правительства вести борьбу с коррупцией.
Члены правительства рассмотрели вопрос оказания помощи предпринимателям, в связи с изменением порядка забоя скота. Внесены изменения в программу содействия финансовому лизингу, что позволит увеличить количество скотобоен, а также уменьшить расходы на транспортировку мяса.
На заседании обсуждены проекты законов об укрупнении общин. Запланировано объединени общины Лермонтово Лорийской области и общины Иджеван Тавушской области. На 14 июня 2020 года в этих общинах будут назначены выборы руководителей и членов советов старейшин.
Напомним, что, для развития областей, правительство Армении планирует оказывать помощь в форме субвенций – финансирования целевых программ.