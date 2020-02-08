Король Иордании посетит Армению

10 февраля по приглашению Президента Республики Армения
Армена Саргсяна в Армению с двухдневным официальным визитом прибудет король Иордании Абдалла II Ибн Аль-Хуссейн Аль-Хашими.
Абдулла II Ибн аль-Хусейн аль-Хашими пользуется большим авторитетом в исламском мире, он является представителем династии Хашимитов, 41-го поколения пророка Мухаммеда, который вступил на престол 7 февраля 1999 года.
Президент Саргсян и король Иордании встретились в 2019 году в апреле во время рабочего визита президента Армении в Иорданию. Президент пригласил короля Иордании посетить Армению.
В ходе визита король Иордании также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и будет принят Его Святейшеством в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян.
Король Абдалла II также посетит Цицернакаберд, Мемориал Геноцида
армян.