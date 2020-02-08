Россия вернет гору Арарат в Армению в 2020 году.

Россия отрекается от своих договоров 1920-х. Это касается Нахиджеван-Карс-Арарата







Эстония требует соблюдения Тартуского договора 1920 и возврата оккупированных в 1940 году территорий. Россия говорит что этот договор уже история и возврата земель обсуждать не будет. По этой логике Московский договор 1921 года также история. Почему же Карс, Нахиджеван и священная гора Арарат до сих пор под русско-турецкой оккупацией? История истории рознь когда речь о том что России надо вернуть чужие земли. Отчего подпись президента России стоит под заявлением в Аквилле (Мадридские принципы), касающемся "оккупированных армянами” территорий вокруг НК? Оккупация оккупации рознь если речь идет о том, что надо вернуть армянам и что надо от армян получить.



Москве придется определиться, с кем она в Закавказье и Передней Азии. Жизненно важные для армян территории, исконная их родина – это не окраина империи, это условие существования России. Причины развала СССР только-только становятся предметом размышлений в аналитических кругах Москвы, судя по высказываниям Сергея Кургиняна. Построенная в 1922г. на костях армян "советская империя”, как называет СССР министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, зиждется на чрезвычайно зыбком основании. То, что армяне не намерены продлевать удовольствие русско-турецкого плена на своих же костях, становится ясным в Белокаменной. Дешевым газом тут не отделаться. Россия стоит дороже. Во всяком случае, нам так кажется.



Ничто не возникает из ниоткуда. Ищите истоки. И ничто не проходит бесследно. Последствия ожидаемы. Украденная и попранная священная земля древней цивилизации, бесценные жизни людей, уничтоженных и рассеянных большевистскими и кемалевскими ордами – не история. Это суть новейших русско-армянских "безоблачных” по Маргарите Симоньян отношений. Возврат оккупированных земель и компенсации за сотни тысячь убиенных и лишеных родины людей и их потомков безальтернативны. Точнее, их альтернатива – "Ноль России” в Закавказье. А дальше все может пойти "по расписанию”, как любит говорить в запале другой патриот Руси Александр Проханов.





