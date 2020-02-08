Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Армении более 95 % | Опрос 2020

Рейтинг премьер-министра Армении переходит все возможные границы.
Согласно опросу в интернете со стороны http://barevblog.com мы подвели промежуточные итоги онлайн-опроса, в котором мы попытались выяснить, как пользователи интернета оценивают деятельность премьер-министра Никола Пашиняна и их отношение к премьер-министру и правительству на февраль 2020 года. Результаты поражают конечно и говорят сами за себя.
На вопрос "В случае необходимости вы готовы выйти на улицы и стать рядом с Николом Пашиняном и защитить Бархатную Революцию?" большинство, а именно 95 процентов сказали ДА.
За 5 дней в опросе приняли участие 4672 человека. Отметим также, что каждому можно было проголосовать только один раз. Так что, мы попытались получить картину как можно ближе к реальности.
Судя по результатам, премьер на 2020 год сохраняет чрезвычайно высокий рейтинг. 95 % опрошенных хорошо и отлично оценили премьерскую деятельность Пашиняна.
Деятельность Никола Пашиняна плохо оценила 4%, затруднились ответить -1%. То есть, деятельностью премьера недовольны лишь 4 % опрошенных.
Таким образом больное воображение некоторых "экспертов" и "псевдо политиков" о снижении рейтинга Никола Пашиняна о чем трубят во всех оппозиционных СМИ, не более чем блеф и попытка ввести в заблуждение население Армении, целью которого является создания почвы для реванша со стороны отвергнутых обществом и народом Армении бывших коррупционеров, воров и преступников.
За премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня стоит более 95 процентов населения Армении!
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