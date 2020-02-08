В Китае у панголина обнаружили коронавирус, геномная последовательность которого на 99% идентична геному вируса у заразившихся людей. Это означает, что панголины могут быть промежуточным источником коронавируса, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на исследование Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.

В ходе исследования ученые изучили более тысячи образцов генетического материала животных.

Профессор университета и член исследовательской группы Чэнь Юни рассказал, что они ставят под сомнение версию о том, что вирус передался людям от летучих мышей. Ученый отметил, что вспышка произошла зимой, а в это время летучие мыши впадают в спячку.

Панголин — одно из самых продаваемых млекопитающих Азии, его мясо считается деликатесом в Китае, а чешую используют в медицине.

Вспышка коронавируса в Китае началась в конце декабря, источником заражения называют рынок морепродуктов в городе Ухань. Китайские власти ввели запрет на продажу мяса диких животных на рынках и в ресторанах.



