Россия и Турция снова на пороге холодной войны? НИКОЛАЙ ПЛАТОШКИН

Россия и Турция снова на пороге холодной войны?

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПЛАТОШКИН - Лидер Движения за новый социализм, российский политик, общественный деятель, политолог и историк. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор 18-ти книг, политический эксперт на телевидении.





