Выборы в Азербайджане 2020 | ломают камеры и выгоняют журналистов



Согласно видеосъемкам , размещенным в соцсетях, подобное произошло в 23-м избирательном округе (участок номер 1), сообщает издание "Туран”.

Центре

Члены избиркомов и неизвестные лица мешают журналистам работать, выгоняют их и ломают камеры.

Поступают многочисленные сообщения об аналогичной агрессии против работников СМИ и на других участках. ЦИК пока не реагирует на происходящее, пишет "Туран”. В Азербайджане в ходе голосования на парламентских выборах, на ряде избирательных участков с утра зафиксированы нападения на журналистов.Согласно видеосъемкам , размещенным в соцсетях, подобное произошло в 23-м избирательном округе (участок номер 1), сообщает издание "Туран”.Центре Баку , в 76-м Лянкяранском округе (участок номер 30).Члены избиркомов и неизвестные лица мешают журналистам работать, выгоняют их и ломают камеры.Поступают многочисленные сообщения об аналогичной агрессии против работников СМИ и на других участках. ЦИК пока не реагирует на происходящее, пишет "Туран”.

В Сальянском районе размещены силы полка полиции быстрого реагирования. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

«В связи с выборами министр подписал приказ о том, чтобы для обеспечения общественного порядка и безопасности МВД перешло на усиленный режим работы и было увеличено число пост-патрульных нарядов», - сказал он.

Отметим, что накануне в социальных были распространены видеокадры массовых беспорядков и конфликтной ситуации, которая возникла в Сальянском районе между кандидатами в депутаты Фазаилом Агамалы и Кямилем Мусави.

