Мэр Душанбе проверил ход строительных работ в промзоне столицы

Новые промышленные предприятия строятся в столице Таджикистана по случаю 30-летия независимости страны. С ходом строительных работ в промзоне ознакомился 7 февраля глава администрации города Душанбе Рустам Эмомали. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе мэрии Душанбе

В процессе возведения объектов принимают участие компании-производители и местные бизнесмены. Площадь промышленного района составляет 9 гектаров. Фундамент промзоны был заложен 20 сентября 2018 года таджикским лидером Эмомали Рахмоном и мером столицы.

Рустам Эмомали совершил визит в ООО «Хурия», которое занимается производством полуфабрикатов, в частности, около 25 видов кремов. Данный комплекс, который обеспечит работой 50 жителей Душанбе, занимает 0,34 гектаров земли. Инвестором проекта стал индивидуальный предприниматель Расул Мансуров, которые вложил в строительство здания 10 млн сомони.

В ходе визита мэр города также ознакомился с процессом строительства кондитерской фабрики и предприятия по обработке цветных камней. Каждый объект промышленной зоны, как отметил глава городской администрации, будет оснащен современным оборудованием, необходимым для полноценного функционирования комплексов.