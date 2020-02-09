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В Жамбылском регионе Казахстана произошли столкновения местных жителей

В Жамбылском регионе Казахстана произошли столкновения местных жителейПрезидент Республики Казхастан Касым-Жомарт Токаев 8 февраля обратился с заявлением к гражданам государства, в связи с возникшими в ночь с 7 на 8 февраля междоусобными столкновениями местных жителей в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшие за собой человеческие жертвы и ранения разной степени. Об Этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента.

В своём обращении к народу президент отметил, что, к сожалению, этим трагическим фактом воспользовались некоторые лица с целью провокации и призвал людей в очаге конфликта соблюдать спокойствие. Лидер Казахстана выразил слова соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что ситуация под полным контролем военных и правоохранительных органов. Приняты все необходимые меры по устранению всех разногласий и последствий трагедии, подчеркнул Токаев.

Глава государства распорядился создать правительственную комиссию во главе с вицепремьером Бердибеком Сапарбаевым, по выяснению источников конфликтного инцидента, скорому решению проблем социального и экономического характера и организации ритуальных мероприятий. Помимо этих мер, президент поручил привлечь к стабилизации обстановки авторитетных аксакалов.

Комитету нацбезопасности и генпрокуратуре глава государства поставил задачу провести все необходимые следственные меры, а также, найти и привлечь к ответу перед законом виновных в кровопролитии, в разжигании межнациональных распрей и провокационных действиях. 





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