Глава правительства Армении повстречался с Михаилом Мясниковичем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 7 февраля повстречался с новым руководителем совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. Собеседники рассмотрели планы расширения евразийского экономического объединения до 2025 года. Об этом SNG.Today сообщили в

Никол Пашинян поздравил Михаила Мясниковича с избранием на должность, пожелал успехов в работе. По мнению премьера, деятельность столь опытного государственного деятеля послужит на пользу развития интеграционных процессов и экономических связей в ЕАЭС.

Председатель совета ЕЭК высоко оценил активное участие правительства Армении в процессе совершенствования ЕАЭС и непосредственно в работе коллегии.

Стороны были единодушны в вопросах необходимости реформирования и гармонизации законодательств государств-членов Евразийского экономического союза.

Пашинян подчеркнул, что нужно устранить имеющиеся на рынке ЕАЭС барьеры и ограничения, мешающие развитию взаимного товарооборота, а также стимулировать процесс создания единого энергетического рынка.

Отметим, что глава совета ЕЭК, в ходе визита в Армению, также был принят вице-премьером Мгером Григоряном и председателем Национального собрания Араратом Мирзояном.