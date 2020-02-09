Глава правительства Армении повстречался с Михаилом Мясниковичем

Никол Пашинян поздравил Михаила Мясниковича с избранием на должность, пожелал успехов в работе. По мнению премьера, деятельность столь опытного государственного деятеля послужит на пользу развития интеграционных процессов и экономических связей в ЕАЭС.
Председатель совета ЕЭК высоко оценил активное участие правительства Армении в процессе совершенствования ЕАЭС и непосредственно в работе коллегии.
Стороны были единодушны в вопросах необходимости реформирования и гармонизации законодательств государств-членов Евразийского экономического союза.
Пашинян подчеркнул, что нужно устранить имеющиеся на рынке ЕАЭС барьеры и ограничения, мешающие развитию взаимного товарооборота, а также стимулировать процесс создания единого энергетического рынка.
Отметим, что глава совета ЕЭК, в ходе визита в Армению, также был принят вице-премьером Мгером Григоряном и председателем Национального собрания Араратом Мирзояном.