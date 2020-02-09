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Белоруссия и Россия пока не подобрали оптимальную «формулу сотрудничества»

Белоруссия и Россия пока не подобрали оптимальную «формулу сотрудничества»
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 7 февраля встретились на российской стороне, чтобы уладить многие вопросы, «зависшие» в последнее время в неподвижном состоянии. Об этом SNG.TOAY сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Лидеры союзных стран вели переговоры в уединённом и расширенном формате на протяжении 8 часов. На встречу на высшем уровне, были приглашены представители, соответствующих повестке дня профильных ведомств. Главы государств даже успели сыграть в хоккейном матче.

Как отметил президент Лукашенко, разговор был обширным и ёмким, начав с седых времён сосуществования в едином государстве, дошли до нынешних времён и вызовов, образовавшихся в условиях современного развития отношений.

Проинформировать о результативности переговоров к журналистам был делегирован замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает БЕЛТА. Российский чиновник сообщил, что переговоры носили позитивный характер, а доводы сторон воспринимались объективно. Собеседники договорились и дальше продолжать консультационные процессы на межправительственном уровне в целях поиска и совершенствования механизмов интеграции, подчеркнул Козак.

Далее представитель президентской администрации РФ сообщил об энергетическом аспекте переговоров, по его словам Россия в нынешнем году поставит газ в Беларусь на условиях прошлого 2019 года, по 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Что касается поставок нефти, прокомментировал Козак, то российское правительство может только содействовать заключению коммерческих соглашений. Российский политик не назвал ни цены ни объёмов, отметив, что это вопрос сугубо поставщиков и потребителей. Цены на сырьё формирует рынок, а не администрация, подчеркнул сотрудник аппарата российского президента.





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