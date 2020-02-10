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Судьбу Конституционного суда Армении решит референдум

Судьбу Конституционного суда Армении решит референдум
Президент Армения Армен Саркисян рассмотрел законопроект, подготовленный парламентом республики, и 9 февраля подписал указ о проведении 5 апреля всенародного опроса по изменению статей Конституции страны. Результаты референдума решат будущее Конституционного суда. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы республики.

Национальным собранием Армении разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в основной закон страны – Конституцию. Спикер парламента 7 февраля передал документ на рассмотрение президента страны.

С целью предупредить разночтения, противоречивые комментарии и недоразумения, канцелярия президента Армена Саркисяна опубликовала пояснение сложившейся ситуации.

В обращении говорится, что должностные обязанности президента страны ограничиваются назначением дня референдума, в соответствии со статьями 206 Конституции и 12 - закона о референдуме.

Решение президента, ни в коей мере, не отражает его мнения в отношении сути вносимых изменений, принимаемых Национальным собранием и результатами всенародного опроса, а также процесса принятия этих поправок.

Напомним, кризис, возникший вокруг ситуации с Конституционным судом Армении, Армен Саркисян и Никол Пашинян обсуждали 4 февраля. Тогда стороны выразили согласие в необходимости реформ институтов власти с применением систем взаимного сдерживания, при верховенстве закона.





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