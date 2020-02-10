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Гончарук поручил ликвидировать коррупцию в гослесагентстве Украины

Гончарук поручил ликвидировать коррупцию в гослесагентстве УкраиныВ государственном агентстве лесного хозяйства Украины, по поручению премьер-министра Алексея Гончарука, начались кадровые чистки. С постов были сняты руководители учреждений, которые стали участниками коррупционных схем. Об этом глава кабмина написал 8 февраля в своем Telegram-канале.

Задача уволить сотрудников, ведущих противозаконную деятельность, была поставлена перед новым руководителем гослесагентства Андреем Заблоцким. На данный момент в госучреждении проходит аудит соответствующей деятельности, отметил Гончарук.

В результате кадровых чисток, уволены глава Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга и руководитель Гутянского лесного хозяйства Виктор Сыса. Глава кабмина подчеркнул, что решение было принято ввиду многочисленных жалоб со стороны жителей областей.

Украинский премьер отметил, что объем незаконной вырубки лесных насаждений оценили в 32 миллиона гривен, а задолженность предприятия составила 30 миллионов гривен. Информация со стороны госорганизаций относительно хорошего положения дел, как подчеркнул глава кабмина, была фиктивной.

Премьер добавил, что полноценное расследование будет проведено правоохранительными органами. По словам Гончарука, к уголовной ответственности будут привлечены все коррупционеры.





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