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Беларусь будет покупать нефть у России по ценам мирового рынка

Беларусь будет покупать нефть у России по ценам мирового рынка
Первый заместитель главы правительства Белоруссии Дмитрий Крутой 9 февраля, в своём выступлении, дал оценку итогам недавних белорусско-российских переговоров на высшем уровне. По словам Крутого, белорусские нефтепереработчики готовы покупать сырьё у российских партнёров по ценам сформированным мировым рынком, сообщает БЕЛТА.  

Как сообщил вицепремьер, глава РФ Владимир Путин, одобрил эти условия и более того, пообещал помощь в ускорении рабочих процессов по соглашению между покупателями и российскими поставщиками. Член правительства Белоруссии отметил неоднородность российского нефтяного рынка, переговоры в первой половине января провисали по элементарной причине новогодних каникул, но теперь интенсивность взаимодействия возрастёт. 

В Белоруссию нефть поставляли в основном крупные компании, такие как «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть», но «Белнефтехим»  будет также работать и с небольшими компаниями, которые поставляют на рынок 100 миллионов тонн сырья из общего объема, вырабатываемого в России, подчеркнул Крутой. Министр энергетики РФ пообещал скоординировать эти нефтяные компании на условия работы в рамках белорусского рынка, переговоры начнутся буквально «со дня, на день», сообщил сотрудник совмина Белоруссии.

Что касается «пресловутого» налогового маневра со стороны России, то поставки нефти для «Белнефтехима» пошлиной не облагаются, российские компании-добытчики платят налог в россбюджет за объёмы, которые идут транзитом в Европу.





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