[СРОЧНО] На избирательном участке в Азербайджане произошло убийство

На одном из избирательных участков в Азербайджане произошло убийство. Об этом сообщил оппозиционный деятель Хебиб Мунтезир. Убит доверенное лицо кандидата Мовсума Хаджиева – Субхан Хаджиев. Убийство произошло на избирательном участке 101, Гейгель-Дашкесанского района.

По информации Мунтезира, Хаджиев был убит во время подсчета голосов людьми Эльшада Мирбашира, кандидата от партии власти "Ени Азербайджан”. МВД Азербайджана пока никак не отреагировало на данную информацию.

По данным некоторых СМИ, смерть Хаджиева наступила во время драки, его сердце не выдержало стресс.

Власти Азербайджана пытаются замять это убийство, но наблюдатели уже зафиксировали факт убийства.







