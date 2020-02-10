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В Институте легочных заболеваний в Баку умерли еще два пациента прибывшие из Китая

 Коронавирус в Азербайджане 11 умерли
В Научно-исследовательском институте легочных заболеваний умерли еще два пациента.
Как сообщили АПА в институте, пациент 1959 г.р. поступил в НИИ 31 января в 11.25 в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирус, интерстициальная пневмония легких, одышка II-III степени, сахарный диабет II типа, диабетическая нефропатия и был помещен в I Отделение пульмонологии.
Несмотря на интенсивное лечение под контролем пульмонолога и эндокринолога, 9 февраля состояние больного резко ухудшилось, поэтому он был переведен в I Реанимационное отделение, были проведены соответствующие реанимационные мероприятия. Но у пациента произошло обострение болезни, связанное с сердечно-легочной недостаточностью и 10 февраля в 04.20 наступила биологическая смерть.

Другой пациент 1944 г.р. поступил в институт 5 февраля в 02.15 в тяжелом состоянии с диагнозом левосторонний коронавирус, пиопневмоторакс, септика, хроническая почечная недостаточность (II этап) и был помещен в отделение операций грудной клетки.
23-28 января пациент прошел стационарное лечение в Гахской центральной районной больнице с диагнозом левосторонний пневмоплеврит, хроническая почечная недостаточность. В связи с ухудшением состояния здоровья его отправили в НИИ. Несмотря на интенсивное лечение 9 февраля в 08.50 наступила биологическая смерть. Пациент умер из-за коронавируса и острой тромбоэмболии легочной артерии, левостороннего пиоппевмоторакса (эмпиэмы), желудочно-кишечного кровотечения и хронической почечной недостаточности.

Отметим, за последнее время в НИИ легочных заболеваний умерли 11 человек. Эта информация тщательно скрывается.
 
По материалам СМИ Азербайджана
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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