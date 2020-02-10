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Модель увеличила грудь до аномальных размеров

Модель из американского штата Мичиган Фокси Менажери увеличила грудь до размера ZZ, чтобы быть похожей на вымышленную мультипликационную героиню из фильма Кто подставил кролика Роджера — Джессику Рэббит, пишет Daily Mail.

Первую пластическую операцию 42-летняя модель сделала шесть лет назад после того, как развелась с мужем. Менажери вставила грудные импланты в 6,6 тысячи кубических сантиметров и теперь ее цель — увеличить их до семи тысяч.

Женщина хочет с помощью хирургического вмешательства получить идеальную фигуру — в форме песочных часов. При этом Менажери признает, что она «в какой-то степени одержима пластикой».

Также модель разоткровенничалась, что аномально большая грудь доставляет ей в жизни много проблем и ей дискомфортно.

«Большой бюст не позволяет мне делать обычные вещи, например, приготовить еду на передних конфорках. Мне сложно обуваться, а еще я часто падаю, когда спускаюсь вниз по лестницам. Мне приходится держаться за поручни», — подчеркнула американка.

Она добавила, что несмотря на такие «трудности», пластика придала ей уверенности в себе.

Друзья Менажери поддерживают ее увлеченность пластическими операциями, а вот родственники не одобряют.

В планах у модели – операция по увеличению ягодиц. Женщина отмечает, что на этом останавливаться не собирается.

 



  Источник:FMG NEWS

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