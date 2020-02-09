В Азербайджане опровергают очевидные факты вброса бюллетеней
- 10.02.2020, 23:09,
- В Мире + Европа Кавказ сегодня Азербайджан
- 0
- , ~ 1 минута на чтение
Источник:FMG NEWS
В Азербайджане в ходе внеочередных парламентских выборов был зафиксирован факт вброса бюллетеней в избирательную урну.
Как сообщает Turan.az, нарушение произошло на 21-ом участке 47-го Мингячевирского округа.
Независимые наблюдатели предоставили фотодоказательство очевидного нарушения.
В окружной избирательной комиссии опровергли данную информацию, заявив, что «это невозможно!». Напомним что выборы проходили со множеством нарушений, которые были зафиксированы с самого начала голосования.
- Просмотров Сегодня: 17
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.