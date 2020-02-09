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В Азербайджане опровергают очевидные факты вброса бюллетеней

 
В Азербайджане в ходе внеочередных парламентских выборов был зафиксирован факт вброса бюллетеней в избирательную урну.
Как сообщает Turan.az, нарушение произошло на 21-ом участке 47-го Мингячевирского округа.
Независимые наблюдатели предоставили фотодоказательство очевидного нарушения.

Meydan TV @MeydanTV
 

47 Saylı Mingəçevir Seçki Dairəsinin 21 Saylı seçki məntəqəsində topa bülleten bu cür atılır. Seçkini deputat Aydın Mirzəzadənin xeyrinə saxtalaşdırırlar. Paylaşın.

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29
12:53 - 9 февр. 2020 г.
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В окружной избирательной комиссии опровергли данную информацию, заявив, что «это невозможно!». Напомним что выборы проходили со множеством нарушений, которые были зафиксированы с самого начала голосования. 



  Источник:FMG NEWS

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