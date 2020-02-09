В Азербайджане опровергают очевидные факты вброса бюллетеней

В Азербайджане в ходе внеочередных парламентских выборов был зафиксирован факт вброса бюллетеней в избирательную урну.

Как сообщает Turan.az, нарушение произошло на 21-ом участке 47-го Мингячевирского округа.

Независимые наблюдатели предоставили фотодоказательство очевидного нарушения.