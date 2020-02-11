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Армения имеет законные права на восточную часть Турции. Севр и Западная Армения.

 Карта настоящей Армении

ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ!!!

Миф о том, что яко бы, Лозаннский договор, подписанный в 1923 году, отменил собой ВСЕ пункты Севрского договора, подписанного в 1920 году.

Как известно, современная республика Турция существует на карте мира, согласно пунктам Лозаннского договора, который был подписан в 1923 году.

В этом договоре указываются, в подробностях, границы Турции .

Многие по причине своей необразованности, думают, что в этом якобы в Лозаннском договоре указаны ВСЕ границы нынешней Турции.

Сейчас мы вам скинем полный текст Лозаннского договора.

Там указаны :

Граница Турции и Болгарии

Граница Турции и Греции

Граница Турции и Сирии

Граница Турции и Ирака

Принадлежность Кипра и иных островов.

А где же указание восточных границ Турции?

Их в Лозаннском договоре попросту НЕТ!

Лозаннский договор определил границы Турции, КРОМЕ ВОСТОКА.

Восточные границы Турции Лозаннский договор не регулировал!

А значит, говоря о Западной Армении, попросту невозможно ссылаться на Лозаннский договор!

А есть вообще хоть какой то договор, который регулировал бы восточные границы Турции?

Давайте их рассмотрим:

1) Александропольский договор (1920 г.)

Со стороны Армении ее подписали несколько дашнаков, которых взяли в плен, которые не представляли республику Армения (так как не находились во власти Армении) . Да и сама Турция его не подписывала, так как подписавшие его кемалисты, не находились на тот момент в Турции во власти. Само руководство Армении этот договор отказалось подписывать и ратифицировать. Это тоже самое, если Алексей Навальный с Дональдом Трампом, подпишут договор о разделе Сибири

Документ не имеет юридической силы

2) Московский и Карсский договора (1921) :

Подписаны в 1921 году, и так же не являются законными.

Так как с одной стороны его подписала Советская Россия, которая в 1921 году не была субъектом международного права (эту власть Лига Наций просто не признавала), с другой стороны кемалисты (которые не находились во власти Турции и не имели законной силы), да и подписи Армении под этими договорами нет .

Документ не имеет юридической силы

3) Севрский договор (1920 год):

Подписаны законной властью Турции, Армении, США, Франции, Британии и другими странами -членами Лиги Наций (ООН) .

Однако, после подписания, договор ратифицирован не был.

4) Арбитражное решение Вудро Вильсона (1920 год)

Законная правительство Армении и законное правительство Турции, СОВМЕСТНО, обратились в международный суд, с целью определить границу между Арменией и Турцией .

СОВМЕСТНО в качестве арбитражного судьи был избран президент США Вудро Вильсон .

Граница между Арменией и Турцией была определена .

Законная власть Турции и законная власть Армении поставили свои подписи и решение вступило в силу !

В договоре есть пункт: "обжалованию и пересмотру граница между Арменией и Турцией не подлежит"

С тех пор, ни одно государство мира, не оспорила границу между Арменией и Турцией по Вудро Вильсону.

Лозаннский договор, подписанный в 1923 году, так же НЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ границу между Арменией и Турцией по Вудро Вильсону

Вывод:

Территория Западной Армении и Киликии не является просто "исторической родиной армян", эта территория, является юридически, частью республики Армения.

Точно так же, как Северный Кипр является частью греческой республики Кипр, но имеет статус оккупированной территории, точно так же, Западная Армения является территорией республики Армения, и имеет статус оккупированной территории .



  Источник:FMG NEWS

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