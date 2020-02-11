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Интернет в Азербайджане – один из худших в Европе, а в Армении один из лучших

Самый плохой интернет 
Независимая служба RFBenchmark, занимающаяся измерением скорости и качества интернета в различных точках мира, опубликовала данные, касающиеся мобильного интернета в европейских странах. Азербайджан в этом рейтинге занял одну из худших позиций, сообщает со ссылкой на сайт интернет-службы. А соседняя Армения показала лучшие показатели, оказавшаяся в лучшей десятке стран. По этим показателям Армения значительно обогнала не только Азербайджан, но и Грузию и Иран. Благодаря полному переоснащению Армения попала в ТОП 10 европейских стран с наилучшим и доступным интернетом.

«В Старом Свете ведется интенсивная подготовка и есть первые внедрения коммерческих сетей на основе технологии 5G. Оказали ли инвестиции положительное влияние на скорость мобильного интернета? – задаются вопросом эксперты RFBenchmark. - На основе измерений пользователей нашего приложения мы подготовили отчет, который поможет нам ответить на этот вопрос и получить представление о ситуации в Европе. Мобильное приложение позволяет анализировать различные радиопараметры и тестировать скорость интернета таких технологий как GSM, 3G и 4G-LTE».

Оценивая данные из 38 европейских стран, RFBenchmark констатирует, что Азербайджан занимает 4-е место с конца по скорости скачивания (download) при использовании мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в Азербайджане составляет 11,6 мегабит в секунду (Мбит/с). Это 35-е место в Европе. Хуже показатели только в Украине (9,7 Мбит/с), Македонии (10,4) и России (11,5).
Лидирует Франция (19,9). На 2-м месте Австрия (19,8), на 3-м – Португалия (19,3). На постсоветском пространстве самая быстрая скорость скачивания в Литве – 18,1.

По скорости загрузки (upload) Азербайджан и вовсе в тройке худших с показателем 4,8 Мбит/с. Азербайджан опережает лишь Украину (3,4) и Македонию (3,5). Первые три позиции у Испании (10,3), Австрии (10,2) и Нидерландов (10,1). В бывшем СССР лидирует Эстония – 8,3 Мбит/с.
 
Ну и, наконец, RFBenchmark сравнил пинг в различных странах Европы. Пинг – это промежуток времени, за который пакет, отосланный вами, проходит через сеть до другого сервера и возвращается обратно. Чем больше пинг, тем больше время ожидания, необходимое для открытия интернет-страницы.

Азербайджан тут занял предпоследнее 37-е место с результатом 98 миллисекунд. Хуже обстоят дела только в Украине (100 мс). Россия (92 мс) – третья с конца. Наименьшая задержка сигнала зафиксирована в Латвии (59 мс), Норвегии (61) и Великобритании (62).

Туристы посещающие Азербайджан всегда жалуются на услуги интернета, который здесь остался на уровне 1995 года, и работает хуже Dial UP-а. Помимо этого в Азербайджане самый дорогой интернет и приезжая в эту страну туристы всегда испытывают стресс вместо отдыха. В Азербайджане только хорошо качают нефть и фальсифицируют выборы.
 
По материалам СМИ 


  Источник:FMG NEWS

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