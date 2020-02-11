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В Турции призывают совершить геноцид над сирийцами, сжечь Сирию, и разорвать отношения с Россией

 
Правительство Турции должно пересмотреть отношения с Россией из-за разногласий в Сирии. С таким заявлением выступил во вторник глава оппозиционной Партии националистического движения (ПНД), которая является ключевым партнером в коалиции с возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели.

«Россия, которая пытается одновременно контролировать как Сирию, так и Турцию, не имеет добрых намерений. Мы надеемся, что правительство пересмотрит отношения с Россией. Каких-либо результатов в Астане, Сочи, Женеве, или от дипломатических контактов до сих пор не было, и их не следует ожидать. Вина за гибель наших военных лежит как на России, которая подготовила для этого обстановку, так и на Сирии», — считает Бахчели.

Он также выразил мнение, что Анкаре нужно уже сейчас планировать наступление на Дамаск, если такая необходимость появится.
«Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду», – отметил он.
 
Как видим спустя 105 лет после чудовищного геноцида совершенного Турцией против армян, сегодня та же Турция готовиться совершить в отношении сирийцев, что на практике уже начали. И это звучит из уст высокопоставленного чиновника и приближенного президента Турции. 


  Источник:FMG NEWS

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