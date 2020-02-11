В Азербайджане начались политические репрессии в отношении оппонентов | Проходят задержания

Cегодня группа кандидатов в депутаты по 33-му Хатаинскому первому округу собралась перед окружной избирательной комиссией, выражая протест против итогов выборов.



Кандидаты в депутаты Залимхан Мамедли, Руслан Иззатли, Ахад Мамедли и Нушаба Садыхлы зачитали журналистам свое обращение. Однако сотрудники полиции помешали им, призвав кандидатов разойтись.

В ответ Иззетли заявил, что кандидаты имеют неприкосновенность, и продолжил зачитывать заявление.

Полиция очень жестко задержала его и Ахада Мамедли, а других кандидатов с помощью силы оттеснила от здания.



Напомним что в Азербайджане прошли позорные выборы, с вбросами, каруселью, подкупом и запугиванием властей. Такие выборы не что иное как фарс. Согласно выводам ОБСЕ, выборы прошли с грубыми нарушениями и в условиях недостаточного плюрализма.



