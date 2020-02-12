Вице-премьер обсудил программу улучшение бизнес среды Армении на 2020-2023 года

Под руководством вице-премьера Армении Тиграна Авиняна 11 февраля прошло обсуждение результатов страны, отражённых в докладе Всемирного банка (ВБ) «Ведение бизнеса 2020» - 47 место среди 190 экономик, а также стратегии улучшения делового и инвестиционного фона на 2020-2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны

Тигран Авинян сказал, что аналитические выкладки мировых финансовых институтов помогают в организации дружественной предпринимателям среды, повышения инвестиционной привлекательности страны, а также оценки эффективности реформ.

Вице-премьер отметил, что в отчёте ВБ отражены успехи страны в процедуре оформления предпринимательского портфеля, реформы налогового законодательства, вывода товаров на внешние рынки и энергообеспечения. При этом, судя по выкладкам специалистов, позиции страны в 2020 году слабее данных 2019 года.

Основная причина в изменении ВБ процедуры анализа данных по индексу протекции малого предпринимательства, оценка понижена с 51 до 120 места. Однако имеются и проблемы, требующие внимания в индексах получения разрешений и выполнения контрактов.

Заместитель главы правительства подчеркнул, что как бы не изменялись процедуры ВБ, какие бы новшества не вводились, проводимые в стране изменения должны вести только к улучшению показателей страны.

Программа улучшения сферы регулирования бизнеса на 2019 год состояла из 51 из 51 мер, из них 26 выполнены, 19 в разработке и 6 остались без внимания.

Тигран Авинян потребовал, чтобы план развития деловой и инвестиционной инфраструктуры на 2020–2023 годы был выполнен качественно и в указанные сроки.