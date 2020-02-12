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Зеленский заявил о начале масштабного строительства дорог в Украине

Зеленский заявил о начале масштабного строительства дорог в УкраинеНа территории Украины 1 марта будет инициирован проект «Большое строительство». Программа ориентирована на прокладывание и ремонт дорог во всех регионах страны. С данным заявлением 11 февраля выступил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе стратегической встречи «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование». Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

По словам главы государства, проект призван укрепить культурные и социальные связи. Дороги соединят медучреждения, образовательные объекты и детские сады, добавил президент.

Власти Украины, как отметил Зеленский, собираются отремонтировать 4000 км дорог госзначения, на что планируется выделить 85 млрд гривен. Особое значение лидер страны придал прокладыванию местных дорог. Так, в 2020 году государство планирует построить 2500 км дорог местного значения. Для реализации данной части программы было выделено 22,2 млрд гривен. Зеленский также дал поручение местным властям предоставить перечень строительства и ремонта дорог.

Осуществление проекта, подчеркнул президент, создаст 12 000 рабочих мест. Было отмечено, что государство примет все необходимые меры для скорейшего запуска крупномасштабного строительства.





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