Беларусь останется в числе надёжных друзей Китая

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 11 февраля встретился с послом Белоруссии в Китае Николаем Снопковым. В ходе встречи белорусский лидер заявил, что Китай для Беларуси настоящий и близкий друг. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства подчеркнул, что дипломату приходится нести службу в стране, которая испытывает сложные времена, трудности чередуются «друг за другом», это — коронавирус, экономические сбои и социальные проблемы. Мир преодолевал и не такие кризисы, хуже то, что это трагическая ситуация становится «начинкой» для фейковых новостей у псевдорепортёров, заполняющих ими медиа-пространство, заявил Лукашенко.

Понимая, всё это положение и не смотря на временные осложнения, Беларусь по прежнему — важный партнёр КНР, надёжный товарищ и настоящий друг, отметил президент. В связи с этим, лидер Белорусси напомнил Снопкову о высокой значимости дипломатической миссии, как представителя государства.

Дипломат был назначен послом в Китай 30 января, до этого работал заместителем руководителя администрации президента. При назначении Снопкова глава государства ориентировал его на прогрессивный рост белорусско-китайских отношений, назвав приоритетными направлениями китайский рынок, строительство и финансовое сотрудничество.