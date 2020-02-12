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Премьер-министр Киргизии пообщался с экспертами по развитию туризма

Премьер-министр Киргизии пообщался с экспертами по развитию туризма
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 11 февраля принял иностранных специалистов по развитию туристической индустрии. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

— Туристическая отрасль может стать одним из прибыльных секторов экономики при разумной финансовой поддержке и профессиональном управлении. Модернизируя туристическую индустрию, сможем параллельно заниматься развитием регионов. Киргизия привлекательна всему миру. Всемирная туристическая организация высоко оценила возможности туризма Киргизии, в том числе и как прибыльную отрасль. Но у нас пока нет стратегии в этом направлении, — сказал премьер-министр.

Глава кабмина добавил, что по статистическим данным в прошлом году в Киргизии побывало более 8,5 млн иностранцев.

— Я не уверен, что эти восемь с половиной миллионов людей туристы. Но, возможно большая часть посетила Киргизию с целью туризма. Мы намерены развивать туристическую отрасль, которую нужно превратить в одно из самых прибыльных направлений экономики. Нужно пересмотреть способ подсчёта посещающих Киргизию туристов. Требуют внимания и ваши мнения, мы должны изучить их и решить проблемы, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, обращаясь к иностранным специалистам.

Иностранные гости продемонстрировали генплан по развитию туристической отрасли на ближайшие 10 лет, в котором запланирован туристический канал Иссык-Куль — Алматы.

Эксперты выразили мнение, что Киргизия может на равных конкурировать со странами, где туристическая индустрия имеет многолетнюю историю. Потребуется изучение привлекательных с точки зрения туризма местностей.

— Нам не хватает специалистов по туризму, которым под силу развитие индустрии. Малым количеством профессионалов нам не осилить модернизацию отрасли. Нужна поэтапная стратегия развития. Только после этого возможно осуществление планов. Кроме этого, запланированы кредиты и привлечение частного бизнеса к осуществлению госпрограмм в туристической индустрии. Следует отдалиться от старого мышления, связывающего туризм непосредственно с озером Иссык-Куль. Будем развивать и другие направления туристической отрасли. Граждане должны ощутить, что эта сфера очень полезна нашей экономики, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр дал указание созвать весенний международный форум в целях реформирования туристической индустрии.





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