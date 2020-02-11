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Туркменские аграрии ознакомились с опытом зарубежных сельхозпроизводителей

Туркменские аграрии ознакомились с опытом зарубежных сельхозпроизводителейВ Ашхабаде прошёл семинар на тему «Повышение продуктивности урожая картофеля в условиях Туркменистана». Мероприятие организовал Проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест (СTJ)  при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Об этом сообщила пресс-служба СППТ.

― В семинаре участвовали ведущие картофелеводы Ахалского велаята (области), а также представители сельскохозяйственного отдела СППТ, ― говорится в информации.

В ходе семинара участникам рассказали о передовом опыте и технологиях выращивания картофеля в засушливых регионах с применением инновационных технологий. Состоялся обмен мнениями по вопросам селекции семенного материала, защиты картофеля от вредителей, болезней и сорняков и инновационных методах борьбы с ними.

Обучающий семинар провёл региональный эксперт из Узбекистана Дурбек Халиков. В рамках программы Халиков с 12 по 14 февраля посетит некоторые хозяйственные участки Ахалского, Лебапского и Дашогузского велаятов для предоставления практических консультаций и обмена опытом с картофелеводами Туркменистана.

Данное мероприятие нацелено на содействие успешному решению задач, поставленных перед частным сектором по повышению урожайности стратегических сельскохозяйственных культур, укреплению продовольственной безопасности страны и наращиванию объемов экспорта плодоовощной продукции.

Напомним, USAID осуществляет свою деятельность в Туркменистане с 1992 года. Программы ведомства направлены на развитие социальных услуг, расширение доступа к информации, развитие рыночной экономики и сельского хозяйства в стране.





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