Туркменские аграрии ознакомились с опытом зарубежных сельхозпроизводителей

― В семинаре участвовали ведущие картофелеводы Ахалского велаята (области), а также представители сельскохозяйственного отдела СППТ, ― говорится в информации.
В ходе семинара участникам рассказали о передовом опыте и технологиях выращивания картофеля в засушливых регионах с применением инновационных технологий. Состоялся обмен мнениями по вопросам селекции семенного материала, защиты картофеля от вредителей, болезней и сорняков и инновационных методах борьбы с ними.
Обучающий семинар провёл региональный эксперт из Узбекистана Дурбек Халиков. В рамках программы Халиков с 12 по 14 февраля посетит некоторые хозяйственные участки Ахалского, Лебапского и Дашогузского велаятов для предоставления практических консультаций и обмена опытом с картофелеводами Туркменистана.
Данное мероприятие нацелено на содействие успешному решению задач, поставленных перед частным сектором по повышению урожайности стратегических сельскохозяйственных культур, укреплению продовольственной безопасности страны и наращиванию объемов экспорта плодоовощной продукции.
Напомним, USAID осуществляет свою деятельность в Туркменистане с 1992 года. Программы ведомства направлены на развитие социальных услуг, расширение доступа к информации, развитие рыночной экономики и сельского хозяйства в стране.