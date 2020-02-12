Глава МИД Таджикистана рассказал бизнесменам Малайзии о драгоценных камнях

В ходе официального визита в Малайзию глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджидин Мухриддин 10 февраля встретился с представителями частного бизнеса города Мелака и рассказал о запасах драгоценных камней страны. Об этом сообщили в

Малайзия ввозит и обрабатывает драгоценные камни из разных стран мира. Министр сообщил заинтересованным предпринимателям, что в Таджикистане имеются значительные запасы камней необходимых малазийским ювелирам.

В продолжении поездки Сироджиддин Мухриддин пообщался с проектировщиками и специалистами в области программирования компании Tasstech. Темой беседы стала разработка новой технологии учёта въезда и выезда в страну интуристов. Кроме облегчения порядка регистрации, система может рассказать гостям страны о доступных туристических маршрутах, национальных и исторических достопримечательностях, предлагаемых дополнительных услугах, а также правилах и помощи для комфортного и безопасного отдыха.

Напомним, что дипломатические отношения между Таджикистаном и Малайзией установлены 11 марта 1992 года. Страны имеют высокий потенциал двусторонних отношений в различных областях.