Президент Казахстана встретился с министром обороны страны

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 11 февраля провёл встречу с министром обороны Нурланом Ермекбаевым. Ключевыми темами беседы стали вопросы по оптимизации финансовых затрат на оборонный сектор и реализация строительства объектов профильного предназначения. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Министр доложил президенту о результатах поэтапного аудита в структурных ведомствах, а также о проведённом функциональном анализе финансовых движений. В штабах оборонного ведомства была проведены организационные меры, по расчётам специалистов, все эти предпринятые действия, дают возможность в текущем году сэкономить 10 миллиардов тенге, сообщил руководитель министерства.

Далее, Ермекбаев представил президенту отчет о планировании комплексного оснащения армии вооружением и техникой современных образцов. Находящаяся в эксплуатации военная техника регулярно проходит тест на техническое соответствие, а при необходимости осуществляется ремонт, сообщил министр. Также глава ведомства проинформировал президента о реализации актуального проекта «электронный военкомат».

В ходе приёма, министр озвучил информацию о процессе ликвидации последствий взрывов боеприпасов, летом прошлого года в Арыси. Все необходимые меры по совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов приняты, заявил Ермекбаев.

Резюмируя отчёт министра обороны, глава государства дал несколько конкретных поручений по развитию сотрудничества с военными ведомствами других стран, по улучшению качества профильного образования и подготовке к праздничному смотру.