Президент Казахстана встретился с министром обороны страны

Министр доложил президенту о результатах поэтапного аудита в структурных ведомствах, а также о проведённом функциональном анализе финансовых движений. В штабах оборонного ведомства была проведены организационные меры, по расчётам специалистов, все эти предпринятые действия, дают возможность в текущем году сэкономить 10 миллиардов тенге, сообщил руководитель министерства.
Далее, Ермекбаев представил президенту отчет о планировании комплексного оснащения армии вооружением и техникой современных образцов. Находящаяся в эксплуатации военная техника регулярно проходит тест на техническое соответствие, а при необходимости осуществляется ремонт, сообщил министр. Также глава ведомства проинформировал президента о реализации актуального проекта «электронный военкомат».
В ходе приёма, министр озвучил информацию о процессе ликвидации последствий взрывов боеприпасов, летом прошлого года в Арыси. Все необходимые меры по совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов приняты, заявил Ермекбаев.
Резюмируя отчёт министра обороны, глава государства дал несколько конкретных поручений по развитию сотрудничества с военными ведомствами других стран, по улучшению качества профильного образования и подготовке к праздничному смотру.