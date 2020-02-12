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О каких болезнях может свидетельствовать отсутствие эмпатии


Оказалось, что отсутствие или слишком низкий уровень эмпатии считают симптомом не менее трех заболеваний.

Эмпатия – это так называемый зеркальный принцип работы мозга. В случае, если мы наблюдаем некое действие или состояние другого человека, в мозгу возбуждаются те же отделы, что и в мозгу того человека, с которым что-то происходит напрямую. Таким образом человек способен чувствовать не только эмоции человека, но и даже физическую боль или дискомфорт. Об отсутствии эмпатии как показателе болезней, написала Постнаука.


Как мы уже написали выше, отсутствие эмпатии может быть симптомом трех заболеваний. Первое из них – нарциссическое расстройство личности. Во время этого состояния человек фантазирует о своем величии и верит в собственную исключительность. Другие люди используются для захвата своих целей, впрочем к ним нет сопереживания.


Вторая болезнь, симптомом которой является отсутствие эмпатии, это психопатия. У людей, больных психопатией, нет сочувствия или сопереживания, ведь ничто не останавливает жестокость и агрессию. К слову, в мозгу людей с психопатией специалисты находят изменения в тех отделах, которые отвечают за эмоции и эмпатию.



Третьей болезнью, во время которой эмпатия отсутствует, является аутизм. Людям с аутизмом не хватает социальных навыков, связанных с наблюдением и интерпретацией языка тела. Они также реже наследуют других спонтанно.


Психологи уверяют, что эмпатия отсутствует не только во время течения этих трех заболеваний. Впрочем именно в этих трех случаях отсутствие эмпатии играет важную роль и даже включена в список диагностических признаков.





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