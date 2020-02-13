Состоялась встреча хокима Ташкента с послом Индии в Узбекистане

В узбекской столице 12 февраля состоялась встреча хокима Ташкента Джахонгира Артикходжаева с послом Индии в Узбекистане Сантошем Джа. Стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества двух дружественных государств. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

В первую очередь, стороны отметили значительный прогресс сотрудничества в различных сферах экономики, за последний год, были достигнуты инвестиционные соглашения более чем на 1 миллиард долларов США. Кроме того, сейчас, в Узбекистане осуществляют деятельность 154 предприятия с участием индийского капитала. Также, ряд проектов находится на стадии реализации, на сумму более 650 миллионов долларов США, подчеркнули на встрече.

Хоким Артикходжаев акцентировал особое внимание на недавно выделенный участок, для индийских компаний, под строительство зданий госпиталя, университета, аквапарка и других городских объектов, стоимость проекта превышает 1 миллиард долларов США.

Глава столичной администрации добавил, что узбекско-индийское сотрудничество всесторонне развивается в таких сферах как, гуманитарная, спортивная, культурная, градостроительная. Также, хокимият Ташкента готов к привлечению индийских инвестиций и в другие отрасли экономики.

Посол Сантош Джа сказал, что премьер-министр Нарендра Моди официально посетит Узбекистан в этом году. Более того, в ташкентском международном инвестиционном форуме, который пройдёт 5-6 марта 2020 году, примут участие крупные компании из штатов Гуджарат и Харьяна, эти штаты являются центром развития сфер информационно-коммуникационных технологии (ИКТ), медицины, автомобилестроения, подчеркнул Джа.

Также, дипломат попросил оказать содействие в открытии мемориала в честь 150-летия Махатма Ганди, а также выделить площадку под строительство буддийского храма от имени индийского сообщества в Ташкенте.

По итогам встречи, стороны обменялись памятными подарками и заверениями в дальнейшем развитии отношений в экономике и торговле между странами, для успешной реализации общих задач.