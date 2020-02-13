Древний Шымкент как культурная столица СНГ - 2020 готовится к приёму гостей

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 12 февраля посетил с рабочей поездкой город Шымкент, ставший в этом году культурной столицей СНГ. Во время визита, Мамин провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры города и осмотрел крупные-строительные и социально-общественные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Премьер отметил, что в этом году в Шымкент приедут гости со всего содружества, запланировано около 40 культурно-исторических мероприятий. Глава правительства дал поручения госорганам и акимату города качественно подготовиться ко всем мероприятиям в рамках культурной столицы СНГ, которая в этом году отметит своё 2200-летие.

В ходе рабочей поездки по городу, премьер побывал на строящемся терминале для пассажиров международного аэропорта Шымкента, объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года. Также познакомился с ходом работ в шымкентской специальной экономической зоне по развитию производства, которая считается одной из лучших инвестплощадок в мире. Главе правительства сообщили, что здесь реализуются 23 проекта на сумму 59 миллиардов тенге.

Также, премьер-министр посетил исторический объект — это древняя цитадель «Городище Шымкент», член правительства ознакомился с ходом реставрационного процесса. В ближайшее время здесь будет музей и амфитеатр, к археологическому памятнику планируется разработать туристический маршрут.