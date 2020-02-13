Парламентская группа дружбы Армения – ОАЭ пообщалась с послом

Группа дружбы Армения – ОАЭ Национального собрания Армении, под руководством Нарека Зейналяна, 12 февраля провела встречу с послом Эмиратов Мухаммедом Иса аль-Зааби. Стороны обсудили потенциал развития отношений двух государств. Об этом сообщили в

Стороны охарактеризовали отношения между странами как сформировавшиеся. Постоянные бизнес-форумы, взаимный уникальный туризм, только в прошлом году Армения приняла 11 тысяч туристов из ОАЭ, прямое авиасообщение и обширная армянская община в Эмиратах являются подтверждением этого.

Нарек Зейналян сообщил, что, благодаря реформам, в стране сложился благоприятный инвестиционный климат, на сегодняшний день более 20 предприятий в Армении созданы на основе арабских капиталовложений.

Мухаммед Иса аль-Зааби подчеркнул заинтересованность ОАЭ в сотрудничестве с Арменией в научно-исследовательской и научно-образовательной сферах, в частности, Эмираты хотели бы создать у себя учебный центр по примеру ереванского центра креативных технологий «Tumo».

Собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве на межпарламентских площадках, возможности появления группы дружбы ОАЭ - Армения.

В ходе диалога, стороны отметили, что, не смотря на хороший уровень отношений, остаётся высокий потенциал для наращивания взаимовыгодных связей культурно-гуманитарного сотрудничества, лакшери туризма, новейших технологий и экологически чистой энергии.