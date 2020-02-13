Руководитель минздрава Белоруссии заявил об отсутствии коронавируса в стране

Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко 12 февраля министр здравоохранения Владимир Караник доложил по телефону о текущей ситуации в стране и за её пределами, относительно нарастающей мировой эпидемической угрозы — короноавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Доклад министра был основан на трёх главных пунктах. Первый — совместная борьба с вирусом с китайскими инфекционистами. Второй — не допустить проникновение опасного вируса внутрь страны. И третий пункт — работа в экстренной готовности белорусских медицинских служб быстрого реагирования.

В ходе прямой связи Караник сообщил главе государства об эффективности и своевременности, оказанной китайским коллегам двухэтапной гуманитарной помощи. Напомним, что в Китай были отправлены лекарственные препараты и предметы первой необходимости по противостоянию сложному вирусу. Докладывая об обстановке внутри страны, медик заявил, что на сегодняшний день, инфицированных лиц данным вирусом ни в амбулаторных, ни в стационарных лечебных заведениях страны зарегистрировано не было.

Караник подчеркнул, что уже 13 день, как скорая медицинская и санитарно-эпидемиологическая службы работают в режиме полной готовности, предприняты меры по предотвращению попадания заболевания в страну.