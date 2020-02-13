Глава офиса президента Украины Ермак назвал приоритеты в своей работе

Об основных направлениях своей деятельности рассказал 12 февраля в ходе пресс-конференции новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что будет проводить активную работу по решению вопросов внутренней и внешней политики, а также по привлечению инвесторов, сообщает пресс-служба президента Украины

Ермак отметил, что на данный момент Украина находится в центре мирового внимания. Это особо заметно во время рабочих визитов украинского лидера Владимира Зеленского в другие страны, добавил глава офиса. По его мнению, государство должно делать всё, чтобы удерживать данные позиции.

Было отмечено, что в рамках своей должности глава вспомогательного органа уделит особое внимание развитию сотрудничества с регионами. Будет проводиться работа с руководителями государственных обладминистраций. Как подчеркнул Ермак, в рамках данной деятельности он реализует комплекс административных и экономических мероприятий с целью выравнивания уровня жизни населения.

По словам главы офиса, внимание будет также уделено обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В данный процесс вовлечены члены правительства, областных госадминистраций, отметил Ермак.

Напомним, что бывший помощник главы государства вступил на пост руководителя офиса президента 11 февраля 2020 года после увольнения с соответствующей должности Андрея Богдана.