Президент Киргизии запустил преобразование судебно-правовой системы страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 12 февраля провел второе заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства с участием руководителей силовых ведомств, где объявил о необходимости реформирования судебно-правовой сферы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость проведения преобразований в целях налаживания связей между правоохранительными, судебными органами и предпринимательством.

Глава государства поручил Генеральной прокуратуре подготовить необходимые корректировки в законодательство по усовершенствованию мер предупреждения правонарушений. Он добавил, что за экономические правонарушения не следует брать граждан под арест, а важно применять финансовые рычаги для восполнения ущерба.

По мнению президента, это не заденет интересы ни государства, ни гражданина. На основании вышеизложенного, глава государства дал поручение Генпрокуратуре разработать порядок и нормы для проведения проверок. Лидер нации считает, что органы прокуратуры не должны допускать незаконных проверок.

Нужно усовершенствовать методы разрешения инвестиционных споров в судах. Пришла пора, в рамках преобразований в судебной системе, создания профильных судов и досудебных разбирательств.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что нужно добиться справедливых судебных разбирательств на системной основе, изменить юридический статус некоторых экономических правонарушений.