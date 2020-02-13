Парламент Сирии признал и осудил Геноцид армян в Османской Турции

Парламент Сирии сегодня, 13 февраля, единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида
армян. Об этом из Сирии сообщил журналист Саркис Касарджян.
Повестка дня заседания парламента включала представленную комиссией парламентской дружбы Сирия-Армения
резолюцию, подтверждающую признание и осуждение Геноцида
армян и геноцида
других представителей сирийского народа, совершенного в 20-м веке турецкими властями Османской империи.
Депутат-армянин парламента Сирии Нора Арисян отметила, что парламенты более 30 стран признали Геноцид
армян, а парламент Сирии на специальном заседании воздал дань уважения памяти жертв величайшего преступления начала 20-го века.
Секретарь парламента Сирии Рами Салех отметил, что хотя в парламенте Сирии и отдали дань уважения памяти жертв Геноцида
армян, однако было необходимо принять и подобную резолюцию.
Посол Сирии в Армении Мохаммед Хадж Ибрагим подчеркнул необходимость признания Геноцида
армян со стороны Сирии, отметив, что потомки тех, кто совершил это преступление, сегодня с участием террористов совершают то же самое в отношении народа Сирии. «Признание важно, поскольку из арабских стран только Ливан до сих пор не признал Геноцид
армян», - сказал он.
Председатель комиссии парламента по арабским и внешним вопросам Путрос Мрчене подчеркнул, что Геноцид
армян - историческая реальность, за которой последовала резня ассирийцев и сирийцев на северных границах Сирии. «Настало время признать и осудить эти бесчеловечные деяния и предотвратить их повторение, тем более, что многие страны уже признали Геноцид
армян», - заявил Мрчене.