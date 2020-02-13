Азербайджан обсудил с НАТО вопросы совместных действий против России

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании, организованном 13 февраля в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» сообщает Report.



Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе заседания обсуждались вопросы безопасности, стратегии, объединение сил против России, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов.

Напомним что Азербайджан готовиться нанести удар в спину России, разместив ракеты НАТО на границе с Россией. На сегодняшний день азербайджанцы ведут подрывную деятельность на территории России и проводят шпионаж в пользу НАТО.

А в России не замечают грязную затею направленную против граждан России, и очень скоро вслед за Турцией свой удар в спину нанесет Азербайджан , который лобзает гениталии руководства Турции при любом удобном случае.

Правительство США намерено построить еще одну военную базу на юге Азербайджана и одну на границе с Россией. Речь идет о базе в поселке Астара на которой будут размещены радиолакационные станции (РЛС) и другие системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, НАТО дало согласие на реконструкцию азербайджанской военно-воздушной базы (ВВС) в городе Кюрдамире.

По словам азербайджанского военного эксперта Узеира Джафарова, размещенные в Азербайджане военные радары НАТО обладают разрешающей способностью, позволяющим им точнее осуществлять селекцию целей. В скором времени планируется также запуск программы полетов разведывательных самолетов системы "Авакс", которые будут летать над территорией Грузии, России и Азербайджана. Эти самолеты обладают способностью собирать информацию на расстоянии до 550-ти километров вглубь России и Ирана.