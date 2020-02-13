Грузия и Армения обсудили строительство «Моста дружбы» на границе

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Грузию. Он провёл встречи в министерстве инфраструктуры и регионального развития, а также министерстве экономического развития Грузии.
Стороны обсудили сотрудничество между странами, в том числе совместные инфраструктурные и энергетические проекты. На переговорах с министром инфраструктуры Грузии Майей Цкитишвили речь зашла о строительстве нового моста около пограничного перехода Садахло-Баграташен на границе Грузии и Армении.
Проект «Мост дружбы» финансирует Европейский банк реконструкции и развития, однако его реализация затягивается из-за ряда технических проблем. Как сообщает Департамент дорог Грузии, «мост Дружбы» будет построен на территории пограничного пункта Баграташен-Садахлы, над рекой Дебед. Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития выделил Грузии кредит на сумму 6 млн евро: 50% кредита будет выделено Грузии, 50% – Армении.
Новый мост увеличит пропускную способность пункта Садахло-Баграташен, так как намечается транспортный бум из Армении в Грузию и обратно.
Министр территориального управления и инфраструктур Армении также встретился с водителями армянских компаний-грузоперевозчиков, которые простаивали около Тбилиси из-за метели в сторону КПП Верхний Ларс.
Армения
и Грузия планируют осуществить ряд крупных совместных проектов, построить совместные заводы, энергетические хабы и станции, железнодорожные дороги и другие. Об этом договорились власти Грузии и Армении.