В Турции угрожают расправой всем русским и послу России из-за Идлиба

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом он рассказал в интервью агентству Sputnik-Турция.

«Я получаю прямые угрозы», — сообщил он.

По словам дипломата, в турецком сегменте социальных сетей стали появляться антироссийские комментарии. «Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. <…> Но посмотрите на ужасное безумие в социальных сетях», — заявил он.

Он процитировал несколько высказываний, которые, по словам Ерхова, поступили в адрес россиян. «Попрощайтесь с жизнью», «Никто вас не будет оплакивать», «Настало время сгореть» и так далее», — сообщил Ерхов.

Дипломат заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», и напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова.

Отметим что масло в огонь очень активно подливают азербайджанские пользователи сетей и блогеры. В душе более 90 процентов азербайджанцев ненавидят русских, но вынужденны подлизываться чтобы продавать зелень и помидоры в России. А при возможности готовы нанести удар в спину России, что сейчас и делают в социальных сетях.