 
  • 23:55 – СМИ в Азербайджане подверглись физическому насилию | Репортеры без границ 
  • 15:14 – Азербайджан продолжает репрессии в отношении политических деятелей | Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам 
  • 16:54 – Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат 
  • 23:55 – СМИ в Азербайджане подверглись физическому насилию | Репортеры без границ 
  • 21:43 – Это была катастрофа, – Маколей Калкин о проваленном кастинге на роль в "Однажды в Голливуде" 
  • 11:41 – В Тбилиси задержали граждан Азербайджана с крупной партией наркотиков 

В Турции угрожают расправой всем русским и послу России из-за Идлиба

 

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом он рассказал в интервью агентству Sputnik-Турция.

 

«Я получаю прямые угрозы», — сообщил он.

По словам дипломата, в турецком сегменте социальных сетей стали появляться антироссийские комментарии. «Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. <…> Но посмотрите на ужасное безумие в социальных сетях», — заявил он.

 

Он процитировал несколько высказываний, которые, по словам Ерхова, поступили в адрес россиян. «Попрощайтесь с жизнью», «Никто вас не будет оплакивать», «Настало время сгореть» и так далее», — сообщил Ерхов.

Дипломат заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», и напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова.

 

Отметим что масло в огонь очень активно подливают азербайджанские пользователи сетей и блогеры. В душе более 90 процентов азербайджанцев ненавидят русских, но вынужденны подлизываться чтобы продавать зелень и помидоры в России. А при возможности готовы нанести удар в спину России, что сейчас и делают в социальных сетях.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 66


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Ухудшение отношений между Россией и Турцией | Эрдоган
    » Армения является важнейшим партнером России | Посол России
    » Новый посол России в Турции прибыл в Анкару
    » Вслед за Лавровым и Госдеп США осудил Азербайджан
    » В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик
    » «Убийство посла Карлова — удар в спину Турции»
    » Спецрейс с телом посла России в Турции прибыл в Россию
    » В Турции убит посол России в Турции Андрей Карлов: ОБНОВЛЕНО
    » Разведка США: Шаги Путина трудно спрогнозировать и «просчитать»
    » Нефтяная интервенция США
    » Грузия требует от России более 70 млн евро
    » «Лишняя» секунда обрушила Instagram и Twitter
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    СМИ в Азербайджане подверглись физическому насилию | Репортеры без границ

    • 23:55
    • 13
    • 0

    Таджикистан создал благоприятную инвестиционную среду

    • 19:23
    • 24
    • 0

    Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат

    • 16:54
    • 52
    • 0

    Азербайджан продолжает репрессии в отношении политических деятелей | Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам

    • 15:14
    • 85
    • 0

    Молодые украинские ученые получили почетные награды от Зеленского

    • 15:07
    • 41
    • 0

    Ашхабад и Бухарест провели консульские консультации

    • 14:11
    • 42
    • 0

    Премьер-министр России пообщался с президентом «Сбербанка»

    • 13:02
    • 45
    • 0

    В Турции угрожают расправой всем русским и послу России из-за Идлиба

    • 12:46
    • 69
    • 0

    Премьер-министр Армении повстречался с канцлером Германии

    • 10:04
    • 42
    • 0

    Президент Молдовы побывал с визитом в Дубоссарском районе

    • 09:07
    • 43
    • 0

    Грузия и Армения обсудили строительство «Моста дружбы» на границе

    • 23:16
    • 78
    • 0

    Азербайджан обсудил с НАТО вопросы совместных действий против России

    • 21:38
    • 93
    • 0

    Глава офиса президента Украины Ермак назвал приоритеты в своей работе

    • 18:24
    • 58
    • 0

    Парламент Сирии признал и осудил Геноцид армян в Османской Турции

    • 16:53
    • 95
    • 0

    Руководитель минздрава Белоруссии заявил об отсутствии коронавируса в стране

    • 16:27
    • 83
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57087
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51693
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47690
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43018
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36824
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35475
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 33521
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32541
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30779
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30201
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23516
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23103
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22802
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20433
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19095
    • 0

    Азербайджан обсудил с НАТО вопросы совместных действий против России

    • 21:38
    • 93
    • 0

    Парламент Сирии признал и осудил Геноцид армян в Османской Турции

    • 16:53
    • 95
    • 0

    Президент Киргизии запустил преобразование судебно-правовой системы страны

    • 13:31
    • 58
    • 0

    Глава офиса президента Украины Ермак назвал приоритеты в своей работе

    • 18:24
    • 58
    • 0

    Руководитель минздрава Белоруссии заявил об отсутствии коронавируса в стране

    • 16:27
    • 83
    • 0

    Парламентская группа дружбы Армения – ОАЭ пообщалась с послом

    • 12:09
    • 57
    • 0

    Древний Шымкент как культурная столица СНГ - 2020 готовится к приёму гостей

    • 13:51
    • 64
    • 0

    Состоялась встреча хокима Ташкента с послом Индии в Узбекистане

    • 10:15
    • 64
    • 0

    О каких болезнях может свидетельствовать отсутствие эмпатии

    • 20:41
    • 73
    • 0

    В Киеве протестуют перевозчики: чего требуют

    • 14:43
    • 68
    • 0

    Это была катастрофа, – Маколей Калкин о проваленном кастинге на роль в "Однажды в Голливуде"

    • 21:43
    • 79
    • 0

    Шевченко – один из двух кандидатов на пост тренера "Милана"

    • 12:02
    • 70
    • 0

    Развод внука Елизаветы II Питера Филлипса: новые подробности

    • 10:02
    • 78
    • 0

    Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео

    • 09:09
    • 73
    • 0

    Президент Казахстана встретился с министром обороны страны

    • 19:30
    • 76
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА