Президент Молдовы побывал с визитом в Дубоссарском районе

Президент Республики Молдова Игорь Додон 13 февраля посетил Дубоссарский район, где встретился с председателем и мэрами региона. На встрече главными вопросами были оказание районных и государственных услуг специальными учреждениями, экономические вопросы, касающиеся открытия филиала свободной экономической зоны «Бельцы», а также предоставление хороших условий для гимназического и другого образования. Об этом сообщает

На данный момент Дубоссарский район считается единственным населённым пунктом страны, в правомочие которого входят регионы по обоим берегам реки Днестр.

В ходе беседы Додон заверил руководство района, что начатые работы по уличному освещению, газификации и водоснабжению, также касаются и Дубоссарский регион.

Отметим, что находясь в Дубоссарах, лидер страны навестил, в посёлке Дороцкая, единственного живущего там ветерана ВОВ Иосифа Терентьева. Сейчас участнику войны 94 года.

По указанию президента Молдовы Терентьев награждён Орденом Республики, в честь высокой оценки его мужества и отваги на поле боя.

По словам главы государства, на сегодняшний день осталось очень мало участников той войны и поэтому люди должны почитать и быть признательными тем, благодаря кому живут в мире.