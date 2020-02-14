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Премьер-министр Армении повстречался с канцлером Германии

Премьер-министр Армении повстречался с канцлером Германии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе рабочего визита, 13 февраля в Берлине пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель.  Делегации двух стран обсудили развитие отношений в сферах производственной индустрии, инфраструктуры, туризма, IT-технологий, образования. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы правительства Армении.

Глава правительства Армении отметил, что экономика страны достигла высоких показателей в отдельных сферах, и пригласил деловые круги Германии поучаствовать в совместных инвестиционных проектах в самых разных областях. Пашинян подчеркнул, что в Армении создана надёжная и благоприятная обстановка для капиталовложений, государство глубоко заинтересовано в привлечении немецких капиталов в экономику страны.

Никол Пашинян, говоря о проведении 5 апреля референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию Армении, пригласил представителей Германии, в составе международной группы, поучаствовать в наблюдении за проведением всенародного опроса. 

Канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, отметила важность визита премьера и делегации Армении в Германию. Глава германского правительства подчеркнула, что её страна поддерживает проведение демократических, судебно-правовых реформ в Армении.

Добавим, что в ходе визита в Германию Никол Пашинян встречался с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, который сообщил, что Бундестаг ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС.

Пашинян и Шойбле обменялись мнениями о путях сотрудничества Евразийского экономического и Европейского союзов. Стороны выразили надежду на создание формулы такого партнёрства.





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