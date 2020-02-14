Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 февраля принял главу департамента иностранных дел ШвейцарииИньяцио Кассиса. Во время официального раута, президент заверил гостя о готовности Белоруссии создать оптимально благоприятный климат для представителей швейцарского бизнеса. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента.

Белорусский лидер, не без гордости, отметил, что Беларусь зачастую сравнивают с восточной Швейцарией, и что он, не имеет ничего против такого сравнения. Дополняя свои слова Лукашенко, сказал, что нейтральное швейцарское государство заслужило столь высокий статус в мире, благодаря политической прозрачности в отношениях с другими странами. В этом контексте, президент обозначил глубину и конструктивность белорусско-швейцарских отношений, наработанных на данный момент.

Глава государства подчеркнул значимость дальнейшего углубления сотрудничества и необходимость наращивания торгово-экономических отношений между странами. Бизнесмены страны всегда рады видеть швейцарские деловые круги на белорусском рынке, подчеркнул президент и пообещал предельно выгодные условия для инвестиционных проектов.

Важным шагом укрепления двустороннего политического обмена, Лукашенко назвал решение швейцарских коллег аккредитовать посла Швейцарии в Беларуси, а также открытие в Минске дипмиссии страны.