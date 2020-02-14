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Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат

Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 13 февраля принял главу департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса. Во время официального раута, президент заверил гостя о готовности Белоруссии создать оптимально благоприятный климат для представителей швейцарского бизнеса. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента.

Белорусский лидер, не без гордости, отметил, что Беларусь зачастую сравнивают с восточной Швейцарией, и что он, не имеет ничего против такого сравнения. Дополняя свои слова Лукашенко, сказал, что нейтральное швейцарское государство заслужило столь высокий статус в мире, благодаря политической прозрачности в отношениях с другими странами. В этом контексте, президент обозначил глубину и конструктивность белорусско-швейцарских отношений, наработанных на данный момент. 

Глава государства подчеркнул значимость дальнейшего углубления сотрудничества и необходимость наращивания торгово-экономических отношений между странами.  Бизнесмены страны всегда рады видеть швейцарские деловые круги на белорусском рынке, подчеркнул президент и пообещал предельно выгодные условия для инвестиционных проектов.

Важным шагом укрепления двустороннего политического обмена, Лукашенко назвал решение швейцарских коллег аккредитовать посла Швейцарии в Беларуси, а также открытие в Минске дипмиссии страны.





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