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Молодые украинские ученые получили почетные награды от Зеленского

Молодые украинские ученые получили почетные награды от ЗеленскогоЛауреаты премии президента Украины для молодых ученых 13 февраля получили почетные награды от лидера страны Владимира Зеленского. Церемония вручения состоялась в национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины.

В ходе мероприятия лидер страны кратко изучил труды юных деятелей науки. Он также ознакомился с экспонатами фонда президентов Украины. Затем Зеленский вручил молодым талантам почетные грамоты и нагрудные знаки.

Глава государства отметил, что граждане Украины — это высшая ценность страны. Их ум, креативное мышление, готовность полностью посвящать себя делу, ради достижения цели, впечатляют, добавил президент. По его словам, это в очередной раз доказывают ученые, которые демонстрируют хорошие результаты в различных сферах.

Зеленский сообщил, что лауреатами госпремии в 2019 году стали 40 научно-исследовательских работ. Данные труды затронули энергетическую, аграрную, медицинскую области, а также сферы кибербезопасности и инфраструктуры.

Президент также выразил признательность сотрудникам библиотеки за эффективную работу и проведение своевременных ремонтных работ в здании.





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