Молодые украинские ученые получили почетные награды от Зеленского

Лауреаты премии президента Украины для молодых ученых 13 февраля получили почетные награды от лидера страны Владимира Зеленского. Церемония вручения состоялась в национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Украины

В ходе мероприятия лидер страны кратко изучил труды юных деятелей науки. Он также ознакомился с экспонатами фонда президентов Украины. Затем Зеленский вручил молодым талантам почетные грамоты и нагрудные знаки.

Глава государства отметил, что граждане Украины — это высшая ценность страны. Их ум, креативное мышление, готовность полностью посвящать себя делу, ради достижения цели, впечатляют, добавил президент. По его словам, это в очередной раз доказывают ученые, которые демонстрируют хорошие результаты в различных сферах.

Зеленский сообщил, что лауреатами госпремии в 2019 году стали 40 научно-исследовательских работ. Данные труды затронули энергетическую, аграрную, медицинскую области, а также сферы кибербезопасности и инфраструктуры.

Президент также выразил признательность сотрудникам библиотеки за эффективную работу и проведение своевременных ремонтных работ в здании.