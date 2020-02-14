Таджикистан создал благоприятную инвестиционную среду

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 12 февраля, на XX заседании комитета по улучшению инвестиционного климата, ознакомился с достижениями в сфере иностранных капиталовложений. Об этом SNG.Today сообщили в

В работе совета приняли участие глава миссии Всемирного банка в Таджикистане Ян-Питер Олтерс, руководитель немецкого агентства по международному сотрудничеству Сабина Олтхоф, представитель продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН Олег Гучгелдиев, а также руководители крупных перерабатывающих предприятий страны.

По данным специалистов Всемирного банка, опубликованных в докладе «Ведение бизнеса 2020», которые были озвучены на заседании, Таджикистан, уже в четвёртый раз, вошёл в ТОП-10 стран-реформаторов. В общем рейтинге ведения бизнеса экономика страны заняла 106 место из 190 стран, улучшив свой прошлогодний показатель на 20 пунктов.

Совет, также рассмотрел аналитические выкладки перехода к кластерным системам в сельском хозяйстве страны, в контексте стратегии правительства по внедрению кластеров в агропроме и принятию стандартов Global GAP.

Также на совете были рассмотрены вопросы внедрения системы «Единого окна», с целью улучшения экспортно-импортных операций, и повышения качества интернет-соединений, для эффективной работы в области цифровизации госуслуг.