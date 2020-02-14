Ашхабад и Бухарест провели консульские консультации

Туркменистан и Румыния в Ашхабаде 11 февраля провели консультации по консульским вопросам. Для участия в данном заседании в Ашхабад прибыла румынская делегация во главе с генеральным директором консульского департамента МИД Румынии Мунтеаном Валентином Чиприаном. Об этом сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

― В ходе встречи консульские службы двух стран обсудили весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, ― говорится в информации.

Отметив положительную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, стороны обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран.

По окончании двусторонних консультаций участники заседания подписали Протокол консульских консультаций между Туркменистаном и Румынией.

В рамках визита румынская делегация встретилась с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективе развития туркмено-румынских связей в различных областях деятельности.

Напомним, Ашхабад и Бухарест установили дипломатические отношения в июле 1992 года.