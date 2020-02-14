Премьер-министр России пообщался с президентом «Сбербанка»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 12 февраля, на встрече с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, обсудил вопрос передачи контрольного пакета акций банка государству. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства.

Глава правительства рассказал о разработке законопроекта о приобретении пакета, 50% и 1, акций банка государством, в пользу фонда национального благосостояния. По словам Мишустина, правительство ожидает, что банковские услуги станут ещё удобнее для граждан страны, а электронные сервисы банка станут цифровой платформой государства.

Банкир, в свою очередь, сообщил, что новость о транзите акций воспринята инвесторами позитивно – это отразилось в повышении их стоимости.

Греф заверил премьера, что руководство банка готово к переходу и, в кратчайшие сроки, сформирует новый орган управления.

Кроме того, президент банка подчеркнул, что правление уже работает над поставленными задачами – ускорение всех сервисов и снижение цен на продукты. Монтаж цифровой платформы банка завершён, отметил Греф, и настало время запуска новых финансовых и нефинансовых сервисов.

Другим приоритетным направление работы руководитель банка назвал оказание помощи регионам в организации цифровых платформ.